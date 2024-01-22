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Кошкин Василий Васильевич

Место рождения

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкой волости, деревня Темъчино

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Василий

Мать: (Кошкин) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Смирнов) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Кошкин Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 856 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1901, 1904 годы, страница 13
Рождение ребёнка
22.02.1904

Дочь: (Кошкин) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 856 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1901, 1904 годы, страница 36
Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Кошкин Феодор Васильевич

Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 106
Рождение ребёнка
18.06.1911

Сын: Кошкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 195

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