Кошкин Василий Васильевич
Место рожденияЯрославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкой волости, деревня Темъчино
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кошкин Василий
Мать: (Кошкин) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1901
Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 856 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1901, 1904 годы, страница 13
Рождение ребёнка
22.02.1904
Дочь: (Кошкин) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 856 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1901, 1904 годы, страница 36
Рождение ребёнка
06.12.1908
Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 106
Рождение ребёнка
18.06.1911
Мать ребёнка: (Смирнов) Александра Григорьевна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 195