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Styers Fred Franklin
Styers Fred Franklin
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Styers Thomas Walter
1874 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Styers Thomas Walter
Мать:
?
Смерть
1942
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