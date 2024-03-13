Styers Fred Franklin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Styers Fred Franklin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Styers Thomas Walter

Мать: ?

Смерть
1942
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