Мусаев Сабир Мамед оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусаев Сабир Мамед оглы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1973

Дочь: Мусаева Оксана Сабировна

Мать ребёнка: Мусаева Валентина Павловна

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.11.1975

Сын: Мусаев Асиф Сабирович

Мать ребёнка: Мусаева Валентина Павловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.1984

Сын: Мусаев Евгений Сабирович

Мать ребёнка: Мусаева Валентина Павловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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