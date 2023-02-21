Мусаев Сабир Мамед оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1973
Дочь: Мусаева Оксана Сабировна
Мать ребёнка: Мусаева Валентина Павловна
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.11.1975
Мать ребёнка: Мусаева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
16.04.1984
Мать ребёнка: Мусаева Валентина Павловна