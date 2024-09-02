Батаногова Васса Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1855
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271
Восприемник
08.02.1855
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1855
Дочь: Батаногова (Батаногова) Зиновия Игнатьевна
Отец ребёнка: Батаногов Игнатий Дмитриевич
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 297 Деревни Доновой крестьянин Игнатий Дмитриевич Батаногов и законная жена его Васса Егоровна, православные. В... Показать все
Смерть
Неизвестно