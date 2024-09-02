Батаногова Васса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатаногова Васса Егоровна

Батаногова Васса Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаногов Игнатий Дмитриевич

Место жительства
1855
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271
Восприемник
08.02.1855
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1855

Дочь: Батаногова (Батаногова) Зиновия Игнатьевна

Отец ребёнка: Батаногов Игнатий Дмитриевич

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 297 Деревни Доновой крестьянин Игнатий Дмитриевич Батаногов и законная жена его Васса Егоровна, православные. В... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.