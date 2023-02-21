Баранов Александр Сергеевич
Место рожденияТашкент Узбекистан
Дата рождения25.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1992
Ташкент Узбекистан
Образование
С 2000 по 2007
школа 107 Новокузнецк
среднее
Образование
С 2007 по 2011
Новокузнецкий строительный техникум (НСТ)
средне-специальное
Военная служба
С 2011 по 2012
В/Ч 61899 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 27 ОМСБр
Рождение ребёнка
07.03.2016
Дочь: Ника Александровна
Мать ребёнка: Баранова Анна
Рождение ребёнка
12.09.2019
Дочь: София Александровна
Мать ребёнка: Баранова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна