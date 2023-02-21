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Баранов Александр Сергеевич

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Место рождения

Ташкент Узбекистан

Дата рождения

25.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1992

Отец: Баранов Сергей Валерьевич

Мать: Баранова Елена Владимировна

Ташкент Узбекистан
Образование
С 2000 по 2007
школа 107 Новокузнецк
среднее
Образование
С 2007 по 2011
Новокузнецкий строительный техникум (НСТ)
средне-специальное
Военная служба
С 2011 по 2012
В/Ч 61899 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 27 ОМСБр
Рождение ребёнка
07.03.2016

Дочь: Ника Александровна

Мать ребёнка: Баранова Анна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.09.2019

Дочь: София Александровна

Мать ребёнка: Баранова Анна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна

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