Соколова Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

11.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1951

Сын: Соколов Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
31.03.1953

Дочь: Курюмова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно
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