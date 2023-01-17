Соколова Зинаида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1951
Сын: Соколов Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.03.1953
Дочь: Курюмова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно