Шабалина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
27.06.1982
Дочь: Шабалина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович
Назарово, город Назарово, Красноярский край