Шабалина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
27.06.1982

Дочь: Шабалина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Кириллович

Назарово, город Назарово, Красноярский край

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