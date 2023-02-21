Черняновский Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Черняновский Фёдор Петрович
Мать: Черняновская Клавдия
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1979
Сын: Черняновский Максим Александрович
Мать ребёнка: Черняновская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняновская Татьяна