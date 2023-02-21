Черняновский Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняновский Александр Фёдорович

Черняновский Александр Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Черняновский Фёдор Петрович

Мать: Черняновская Клавдия

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1979

Сын: Черняновский Максим Александрович

Мать ребёнка: Черняновская Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close