Караяниди Савва Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караяниди Савва Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

15.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Караяниди Георгий Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1924

Дочь: Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна

Мать ребёнка: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна

п. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.11.1926

Дочь: Караяниди-Мустакиди Елена Савельевна

Мать ребёнка: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна

Рождение ребёнка
28.09.1930

Сын: Караяниди Георгий Савельевич

Мать ребёнка: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна

Смерть
15.10.1949
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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