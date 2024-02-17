Караяниди Савва Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти15.10.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Караяниди Георгий Савельевич
Рождение ребёнка
07.12.1924
Дочь: Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна
Мать ребёнка: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна
п. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.11.1926
Дочь: Караяниди-Мустакиди Елена Савельевна
Мать ребёнка: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна
Рождение ребёнка
28.09.1930
Сын: Караяниди Георгий Савельевич
Мать ребёнка: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна
Смерть
15.10.1949
Магадан, город Магадан, Магаданская область