Чистякова Марфа Фёдорова До 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Чистякова Марфа Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1852

умерла Неизвестно

Супруги
Чистяков Пётр Фомин1846 г.р.
Дети
Чистяков Григорий Петров25.09.1870 г.р.
Чистяков Михаил Петров25.09.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Пётр Фомин

Рождение ребёнка
25.09.1870

Сын: Чистяков Григорий Петров

Отец ребёнка: Чистяков Пётр Фомин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.09.1870

Сын: Чистяков Михаил Петров

Отец ребёнка: Чистяков Пётр Фомин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Чистякова) Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Чистяков Пётр Фомин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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