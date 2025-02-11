Чистякова Марфа Фёдорова
женский, родилась До 1852
умерла Неизвестно
Супруги
Чистяков Пётр Фомин1846 г.р.
Дети
Чистяков Григорий Петров25.09.1870 г.р.
Чистяков Михаил Петров25.09.1870 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистяков Пётр Фомин
Рождение ребёнка
25.09.1870
Отец ребёнка: Чистяков Пётр Фомин
Рождение ребёнка
25.09.1870
Отец ребёнка: Чистяков Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Чистякова) Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Чистяков Пётр Фомин
Смерть
Неизвестно