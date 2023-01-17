Уткина (Кириллова) Ксения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Кириллова) Ксения Кирилловна

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Место рождения

Аккиреево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.01.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аккиреево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1874 ст.

Муж: Уткин Николай Павлович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.

Сын: Уткин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Уткин Николай Павлович

Чувашское Енорускино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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