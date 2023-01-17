Уткина (Кириллова) Ксения Кирилловна
Место рождения
Дата рождения23.01.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1874 ст.
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.
Сын: Уткин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Уткин Николай Павлович
Чувашское Енорускино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно