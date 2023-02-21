Положенцев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положенцев Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1981

Отец: не указан

Мать: Положенцева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.2007

Дочь: Положенцева Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Положенцева Мария

Рождение ребёнка
07.12.2015

Сын: Положенцев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Положенцева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положенцева Мария

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