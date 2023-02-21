Положенцев Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1981
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.11.2007
Дочь: Положенцева Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Положенцева Мария
Рождение ребёнка
07.12.2015
Сын: Положенцев Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Положенцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Положенцева Мария