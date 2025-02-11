Василий Александров До 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Александров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1859, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Елена Васильева10.05.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.05.1877

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: (Трусова) Анна Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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