Василий Александров
мужской, родился До 1859, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Елена Васильева10.05.1877 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1877
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: (Трусова) Анна Васильева
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно