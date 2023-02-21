Рюся (Паллонен) Екатерина Эриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся (Паллонен) Екатерина Эриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.03.1901

Муж: Рюся Иван Яковлев

Рождение ребёнка
21.03.1902

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Иосиф Рюся,Александр Рюся, Екатерина Авраамовна
Рождение ребёнка
20.05.1904

Сын: Рузанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Андрей Паллонен,Елена Паллонен,жена
Рождение ребёнка
24.03.1908

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Иосиф Рися, Елена Полонен
Рождение ребёнка
12.10.1910

Сын: Самуил Иванович

Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Алесандр Рузу, Ева Райтто
Рождение ребёнка
?.01.1914

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев

Рождение ребёнка
19.10.1916

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев

Восп: Абрам Яковлев Рюсэ, Ева Самуиловна Рюсэ
Смерть
Неизвестно
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