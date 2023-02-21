Рюся (Паллонен) Екатерина Эриховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.03.1901
Муж: Рюся Иван Яковлев
Рождение ребёнка
21.03.1902
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев
Восп: Иосиф Рюся,Александр Рюся, Екатерина Авраамовна
Рождение ребёнка
20.05.1904
Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев
Восп:Андрей Паллонен,Елена Паллонен,жена
Рождение ребёнка
24.03.1908
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев
Восп: Иосиф Рися, Елена Полонен
Рождение ребёнка
12.10.1910
Сын: Самуил Иванович
Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев
Восп:Алесандр Рузу, Ева Райтто
Рождение ребёнка
?.01.1914
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев
Рождение ребёнка
19.10.1916
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Рюся Иван Яковлев
Восп: Абрам Яковлев Рюсэ, Ева Самуиловна Рюсэ
Смерть
Неизвестно