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Болтушкин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болтушкин Алексей Алексеевич

Мать: Болтушкина Аполлинария Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Болтушкин Изосим Александрович

Мать ребёнка: Болтушкина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1921

Сын: Болтушкин Северьян Александрович

Мать ребёнка: Болтушкина Александра Николаевна

деревня Лучьяново Юшковского сельсовета Нюксенского района Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтушкина Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтушкина Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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