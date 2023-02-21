Болтушкин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Болтушкин Изосим Александрович
Мать ребёнка: Болтушкина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1921
Сын: Болтушкин Северьян Александрович
Мать ребёнка: Болтушкина Александра Николаевна
деревня Лучьяново Юшковского сельсовета Нюксенского района Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно