Торбин Моисей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торбин Моисей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1911

Дата смерти

12.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван в 1941 году Илекским РВК. Служил в звании сержанта в 654 стрелковом полку 148 стрелковой дивизии. Со второй половины августа 148 стрелковая дивизия, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торбина Евдокия Петровна

Смерть
12.03.1999
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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