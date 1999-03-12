Торбин Моисей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1911
Дата смерти12.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван в 1941 году Илекским РВК. Служил в звании сержанта в 654 стрелковом полку 148 стрелковой дивизии. Со второй половины августа 148 стрелковая дивизия, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торбина Евдокия Петровна
Смерть
12.03.1999
Похороны
Неизвестно