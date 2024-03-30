Павлова (Макарова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Макарова) Ольга Ивановна

Павлова (Макарова) Ольга Ивановна

Место рождения

г. Владивосток

Дата рождения

07.05.1920 ст.

Дата смерти

26.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920 ст.

Отец: Макаров Иван Никитич

Мать: Макарова Екатерина Борисовна

г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Николаевич

Аделаида, Австралия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
г. Никольск-Уссурийский
Смерть
26.10.1991
Аделаида, Австралия
DEATH 26 Oct 1991 BURIAL Cheltenham Cemetery Cheltenham, Charles Sturt City, South Australia, Australia PLOT C MEMORIAL ID 154163410
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close