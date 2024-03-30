Павлова (Макарова) Ольга Ивановна
Место рожденияг. Владивосток
Дата рождения07.05.1920 ст.
Дата смерти26.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920 ст.
Отец: Макаров Иван Никитич
г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михаил Николаевич
Аделаида, Австралия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Никольск-Уссурийский
Смерть
26.10.1991
Аделаида, Австралия
DEATH 26 Oct 1991 BURIAL Cheltenham Cemetery Cheltenham, Charles Sturt City, South Australia, Australia PLOT C MEMORIAL ID 154163410