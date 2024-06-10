Андронов Иван Васильевич 24.12.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андронов Иван Васильевич

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Место рождения

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка

Дата рождения

24.12.1919

Дата смерти

22.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919

Отец: Андронов Василий Тихонович

Мать: Андронова Домна Петровна

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андронова (Курдюкова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андронов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Андронова (Курдюкова) Татьяна

Россия Московская область город Мытищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андронов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Андронова (Курдюкова) Татьяна

Россия Московская область город Мытищи
Смерть
22.11.1990
Россия Московская область город Мытищи

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