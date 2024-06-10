Андронов Иван Васильевич
Место рожденияРоссия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Дата рождения24.12.1919
Дата смерти22.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андронов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Андронова (Курдюкова) Татьяна
Россия Московская область город Мытищи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андронова (Курдюкова) Татьяна
Россия Московская область город Мытищи
Смерть
22.11.1990
Россия Московская область город Мытищи