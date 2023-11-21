Григорьев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1929

Отец: Григорьев Степан

Мать: Григорьева Екатерина

Рождение ребёнка
02.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Антонина

Смерть
Неизвестно
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