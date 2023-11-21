Григорьев Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1929
Отец: Григорьев Степан
Мать: Григорьева Екатерина
Рождение ребёнка
02.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Антонина
Смерть
Неизвестно