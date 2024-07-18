Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1809
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1838
Сын: Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1845
Дочь: Евдокия Андреевна (Ивановна?)
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Смерть
До 1864