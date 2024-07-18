Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1809

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1784 и 1788 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
13.03.1838

Сын: Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1845

Дочь: Евдокия Андреевна (Ивановна?)

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1864

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