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(Улезькова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Улезьков Матвей Яковлевич

Мать: Улезькова Лукерья Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда

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