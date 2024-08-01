Лупишко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупишко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Лупишко Пётр

Мать: Лупишко Параскева

Бракосочетание
До ?.10.1850

Жена: Лупишко Анна

Рождение ребёнка
04.07.1851

Сын: Лупишко Андрей

Мать ребёнка: Лупишко Анна

Рождение ребёнка
11.12.1852

Дочь: (Лупишко) Анна

Мать ребёнка: Лупишко Анна

Рождение ребёнка
09.10.1855

Сын: Лупишко Лука

Мать ребёнка: Лупишко Анна

Рождение ребёнка
19.11.1858

Дочь: (Лупишко) Екатерина

Мать ребёнка: Лупишко Анна

Смерть
Неизвестно

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