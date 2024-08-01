Лупишко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Лупишко Пётр
Мать: Лупишко Параскева
Бракосочетание
До ?.10.1850
Жена: Лупишко Анна
Рождение ребёнка
04.07.1851
Сын: Лупишко Андрей
Мать ребёнка: Лупишко Анна
Рождение ребёнка
11.12.1852
Дочь: (Лупишко) Анна
Мать ребёнка: Лупишко Анна
Рождение ребёнка
09.10.1855
Сын: Лупишко Лука
Мать ребёнка: Лупишко Анна
Рождение ребёнка
19.11.1858
Дочь: (Лупишко) Екатерина
Мать ребёнка: Лупишко Анна
Смерть
Неизвестно