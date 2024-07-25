Соловьева (Гобукова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Гобукова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гобукова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Анатолий

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