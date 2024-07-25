Соловьева (Гобукова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гобукова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Анатолий