Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Трофимов
Рождение ребёнка
08.01.1824 ст.
Сын: Алексей Саввин
Отец ребёнка: Савва Трофимов
Заозерье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.399 лист 37 Восприемник – Лугского духовного правления губернский секретарь Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно