Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Трофимов

Рождение ребёнка
08.01.1824 ст.

Сын: Алексей Саввин

Отец ребёнка: Савва Трофимов

Заозерье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.399 лист 37 Восприемник – Лугского духовного правления губернский секретарь Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно

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