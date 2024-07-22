Улейчик Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улейчик Марианна Алексеевич
Отец ребёнка: Улейчик Алексей Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Улейчик Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Улейчик Алексей Давидович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Улейчик Алексей Давидович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Улейчик Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Улейчик Алексей Давидович
Смерть
Неизвестно