Кузьмина-Алешина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина-Алешина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

18.08.1884

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Кузьмин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лисихина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Журкина Мария (Марфа) Андреевна

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина Дарья Андреева

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Андрей Яковлевич

Смерть
18.08.1884
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