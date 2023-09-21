Кузьмина-Алешина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти18.08.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лисихина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Журкина Мария (Марфа) Андреевна
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина Дарья Андреева
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1884