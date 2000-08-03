Подкорытов Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1967
Дата смерти03.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1967
Отец: Подкорытов Валентин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.08.2000
Причина смерти: Несчастный случай