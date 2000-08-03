Подкорытов Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытов Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1967

Дата смерти

03.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1967

Отец: Подкорытов Валентин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.08.2000
Причина смерти: Несчастный случай
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