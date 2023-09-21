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Bischoff Philipp

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Bischoff Julius

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Бишоф Антон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1907

Сын: Bischoff Johannes

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1963

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