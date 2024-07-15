Поспелова Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

16.01.1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Иван Федорович

Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Между 1765 и 1775 ст.

Сын: Поспелов Лука Федорович

Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Поспелов Герасим Федорович

Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Поспелов Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович

Рождение ребёнка
27.11.1800 ст.

Сын: Поспелов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович

Смерть
16.01.1815 ст.
Причина смерти: Естественная смерть/старость https://pokolenia.permkrai.ru/funds/view/50479#549

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