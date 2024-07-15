Поспелова Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти16.01.1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1775 ст.
Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Поспелов Герасим Федорович
Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Поспелов Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович
Рождение ребёнка
27.11.1800 ст.
Сын: Поспелов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Поспелов Федор Потапович
Смерть
16.01.1815 ст.
Причина смерти: Естественная смерть/старость https://pokolenia.permkrai.ru/funds/view/50479#549