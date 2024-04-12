(Попова) Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Дарья Герасимовна

Место рождения

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.03.1885

Дата смерти

24.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1885

Отец: Попов Герасим Кононович

Мать: Попова Дарья Ивановна

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Попов Алексей

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Попов Сергей

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Рождение ребёнка
04.12.1915

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.08.1920

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Денисенко Зоя Герасимовна

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Попов Павел

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Михаил

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич

Смерть
24.12.1962
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