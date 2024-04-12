(Попова) Дарья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1885
Дата смерти24.12.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1885
Отец: Попов Герасим Кононович
Мать: Попова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Попов Алексей
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Попов Сергей
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
04.12.1915
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.08.1920
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Денисенко Зоя Герасимовна
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Попов Павел
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Михаил
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Попов Герасим Лаврентьевич
Смерть
24.12.1962