Носков Сергей Григорьевич 25.12.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1950

Дата смерти

07.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1950

Отец: Носков Григорий Сергеевич

Мать: Носкова (Васкина) Зинаида Прокопьевна

Рождение ребёнка
10.02.1972

Дочь: Машкова (Носкова) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Носкова (Ющенко) Алевтина Анатольевна

Рождение ребёнка
13.08.1979

Сын: Носков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Носкова (Ющенко) Алевтина Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
07.01.2024

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