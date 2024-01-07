Носков Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1950
Дата смерти07.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1950
Рождение ребёнка
10.02.1972
Дочь: Машкова (Носкова) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Носкова (Ющенко) Алевтина Анатольевна
Рождение ребёнка
13.08.1979
Мать ребёнка: Носкова (Ющенко) Алевтина Анатольевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
07.01.2024