Пересыпкин Тимофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1900 ст.
Крестьянин села Михайловское Кочетовской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Пересыпкина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.
Дочь: Пересыпкина Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пересыпкина Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно