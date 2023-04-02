Пересыпкин Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПересыпкин Тимофей Семенович

Пересыпкин Тимофей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пересыпкина Акилина Ивановна

Место жительства
1900 ст.
Крестьянин села Михайловское Кочетовской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Пересыпкина Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.

Дочь: Пересыпкина Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Пересыпкина Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.