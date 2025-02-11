Салманов Василий Степанов 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Салманов Василий Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1843, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Салманов Степан Иванов1821 г.р.
Мать
Салманова Анна Андреева1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Салманов Степан Иванов

Мать: Салманова Анна Андреева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

105 Семья

Смерть
Неизвестно

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