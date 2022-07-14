(Яковлева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрушева) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Патрушев Дмитрий Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Патрушев Дмитрий Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно