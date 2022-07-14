(Яковлева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Патрушев Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрушева) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Патрушев Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Патрушев Дмитрий Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Дмитрий Валерьевич

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