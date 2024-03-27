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Зайдуллин Ильяс

Место рождения

Татарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово

Дата рождения

1919

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Зайдула

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Смерть
?.03.1942

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