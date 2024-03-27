Зайдуллин Ильяс
Место рожденияТатарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово
Дата рождения1919
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Зайдула
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Зайдуллин Ильяс Зайдуллович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1919 Место призыва: 03.09.1941 Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьский р-н Дата призыва: 03.09.1941 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.03.1942 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 977523 Дело ист. информации: 107
Смерть
?.03.1942