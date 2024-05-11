Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна 04.11.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1904 ст.

Дата смерти

03.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубянский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Дубянская А Васильевна

Отец ребёнка: Дубянский Василий Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Дубянская А Васильевна

Отец ребёнка: Дубянский Василий Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1932

Сын: Дубянский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дубянский Василий Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.03.1986
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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