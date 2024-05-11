Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1904 ст.
Дата смерти03.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Дубянская А Васильевна
Отец ребёнка: Дубянский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Дубянская А Васильевна
Отец ребёнка: Дубянский Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1932
Сын: Дубянский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Дубянский Василий Иванович
Смерть
03.03.1986