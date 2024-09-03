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Пичкалев Лариона Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

19.11.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Пичкалев Логин Сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалева) Варвара Ларионова

Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев) Евдокия Ларионова

Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пичкалев Гаврила Ларионов

Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пичкалев Михаил Ларионов

Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина

Смерть
19.11.1859

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