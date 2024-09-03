Пичкалев Лариона Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти19.11.1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Пичкалев Логин Сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалева) Варвара Ларионова
Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев) Евдокия Ларионова
Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пичкалев Гаврила Ларионов
Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пичкалева Евдокия Никитина
Смерть
19.11.1859