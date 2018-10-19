Дмитрий Иванов
Место рождениядеревня Середняя
Дата рождения19.10.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1825 ст.
Отец: Иван Иванов
Мать: Елена Мануйлова
деревня Середняя
Восприемник Пом. Кульнева дворовый человек Исак Матфиев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Мефодиева
Рождение ребёнка
05.10.1855 ст.
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиева
деревня Середняя
Восприемник д. Замошье крест.сын Гавриил Еремеев.
Рождение ребёнка
04.01.1859 ст.
Сын: Иоанн Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиева
деревня Середняя
Восприемник д.Замошье крест. Григорий Еремеев, д. Середняя крест.дочь девица Улита Иванова
Смерть
Неизвестно