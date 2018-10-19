Дмитрий Иванов 19.10.1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитрий Иванов

Место рождения

деревня Середняя

Дата рождения

19.10.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1825 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: Елена Мануйлова

деревня Середняя
Восприемник Пом. Кульнева дворовый человек Исак Матфиев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Мефодиева

Рождение ребёнка
05.10.1855 ст.

Сын: Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиева

деревня Середняя
Восприемник д. Замошье крест.сын Гавриил Еремеев.
Рождение ребёнка
04.01.1859 ст.

Сын: Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиева

деревня Середняя
Восприемник д.Замошье крест. Григорий Еремеев, д. Середняя крест.дочь девица Улита Иванова
Смерть
Неизвестно

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