(Вышневецкая) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вышневецкая) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1850

Сын: Вишнивецкий Григорий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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