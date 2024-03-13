Сгибнев Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сгибнев Ефим

Мать: Сгибнева Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Сгибнева Татьяна Васильевна

Карталы, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сгибнев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сгибнева Татьяна Васильевна

Карталы, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сгибнев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Сгибнева Татьяна Васильевна

Карталы, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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