Сгибнев Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сгибнев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Сгибнева Татьяна Васильевна
Карталы, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сгибнев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сгибнева Татьяна Васильевна
Карталы, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сгибнев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Сгибнева Татьяна Васильевна
Карталы, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно