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Мартиненко Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Мартиненко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Мартиненко Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Мартиненко Устиния

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Мать ребёнка: Мартиненко Устиния

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мартыненко Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Мартиненко Устиния

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мартиненко Гаврило Дмитриев

Мать ребёнка: Мартиненко Устиния

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мартиненко Артем Дмитриев

Мать ребёнка: Мартиненко Устиния

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мартиненко Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Мартиненко Устиния

Смерть
1833
Упоминание
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258

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