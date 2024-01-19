Мартиненко Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Мартиненко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мартиненко Семен Дмитриев
Мать ребёнка: Мартиненко Устиния
Рождение ребёнка
1796
Сын: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Мать ребёнка: Мартиненко Устиния
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мартыненко Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Мартиненко Устиния
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мартиненко Гаврило Дмитриев
Мать ребёнка: Мартиненко Устиния
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мартиненко Артем Дмитриев
Мать ребёнка: Мартиненко Устиния
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Мартиненко Устиния
Смерть
1833
Упоминание
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258