Выдыш Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выдыш Яна Викторовна
Рождение ребёнка
27.10.1996
Дочь: Выдыш Карина Валерьевна
Мать ребёнка: Выдыш Яна Викторовна