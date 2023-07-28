Выдыш Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдыш Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выдыш Яна Викторовна

Рождение ребёнка
27.10.1996

Дочь: Выдыш Карина Валерьевна

Мать ребёнка: Выдыш Яна Викторовна

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