Рогожина (Каширина) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина (Каширина) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1913

Отец: Каширин Петр Афанасьевич

Мать: Каширина Анна

Рождение ребёнка
17.03.1937

Дочь: Сергеева Нелли Сергеевна

Отец ребёнка: Рогожин Сергей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Сергеевич

Отец ребёнка: Рогожин Сергей Данилович

Смерть
Неизвестно
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