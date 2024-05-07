Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар???
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Нилова
Рождение ребёнка
27.01.1871
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Параскева Нилова
Рождение ребёнка
16.08.1875
Сын: Федор Семенович
Мать ребёнка: Параскева Нилова
Рождение ребёнка
09.02.1877
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Параскева Нилова
Рождение ребёнка
?.06.1974
Дочь: Васса Семеновна
Мать ребёнка: Параскева Нилова
Смерть
Неизвестно