Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар???

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Нилова

Рождение ребёнка
27.01.1871

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Параскева Нилова

Рождение ребёнка
16.08.1875

Сын: Федор Семенович

Мать ребёнка: Параскева Нилова

Рождение ребёнка
09.02.1877

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Параскева Нилова

Рождение ребёнка
?.06.1974

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Параскева Нилова

Смерть
Неизвестно

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