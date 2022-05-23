Чекмарева Секлетинья Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева Секлетинья Федотьевна

Место рождения

Рожки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекмарев Аверьян Мартемьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева Евдокия Аверьяновна

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян Мартемьянович

Рожки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1939

Сын: Чекмарев Павел Аверьянович

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян Мартемьянович

Зимник, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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