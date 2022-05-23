Чекмарева Секлетинья Федотьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева Евдокия Аверьяновна
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян Мартемьянович
Рождение ребёнка
11.07.1939
Сын: Чекмарев Павел Аверьянович
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян Мартемьянович
Зимник, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно