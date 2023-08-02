Мамсуров Хату Бимболатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Хату Бимболатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мамсуров Бимболат

Мать: Мамсурова Хури

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мамсуров Мадинат

Мать ребёнка: Мамсурова Мадина (Митка)

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мамсуров Бимболат

Мать ребёнка: Мамсурова Мадина (Митка)

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мамсуров Митта

Мать ребёнка: Мамсурова Мадина (Митка)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Мадина (Митка)

Смерть
1918
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