Мамсуров Хату Бимболатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Мамсуров Бимболат
Мать: Мамсурова Хури
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мамсуров Мадинат
Мать ребёнка: Мамсурова Мадина (Митка)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мамсуров Бимболат
Мать ребёнка: Мамсурова Мадина (Митка)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мамсуров Митта
Мать ребёнка: Мамсурова Мадина (Митка)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова Мадина (Митка)
Смерть
1918