(Балакирева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балакирева) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.03.1975

Дата смерти

24.01.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
24.01.1989
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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