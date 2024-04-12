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(Балакирева) Татьяна Алексеевна
(Балакирева) Татьяна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
08.03.1975
Дата смерти
24.01.1989
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
24.01.1989
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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