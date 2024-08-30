Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Емельян Мартынович

Рождение ребёнка
25.09.1793 ст.

Дочь: Новикова Евфросиния Емельяновна

Отец ребёнка: Новиков Емельян Мартынович

Рождение ребёнка
02.06.1805 ст.

Сын: Новиков Иоан Емельянович

Отец ребёнка: Новиков Емельян Мартынович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Новиков Егор Емельянович

Отец ребёнка: Новиков Емельян Мартынович

Смерть
Неизвестно

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