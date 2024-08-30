Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1793 ст.
Дочь: Новикова Евфросиния Емельяновна
Отец ребёнка: Новиков Емельян Мартынович
Рождение ребёнка
02.06.1805 ст.
Отец ребёнка: Новиков Емельян Мартынович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Новиков Емельян Мартынович
Смерть
Неизвестно