Таранов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Таранов Филипп
Мать: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1854
Сын: Таранов Павел
Мать ребёнка: Таранова Домна Данилова
Рождение ребёнка
09.09.1857
Сын: Таранов Гавриил
Мать ребёнка: Таранова Домна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таранова Домна Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно