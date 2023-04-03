Таранов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Таранов Филипп

Мать: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1854

Сын: Таранов Павел

Мать ребёнка: Таранова Домна Данилова

Рождение ребёнка
09.09.1857

Сын: Таранов Гавриил

Мать ребёнка: Таранова Домна Данилова

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранова Домна Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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