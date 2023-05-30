Каленкович (Видникевич) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаленкович (Видникевич) Татьяна Алексеевна

Каленкович (Видникевич) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1967

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Каролина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленкович Сергей Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.