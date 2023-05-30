Каленкович (Видникевич) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1967
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Каролина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно